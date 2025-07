Câmara de Sumaré e Sumprev realizam seminário para esclarecer concessão de aposentadoria aos servidores municipais Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré e o Fundo de Previdência Social do... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré e o Fundo de Previdência Social do Município (Sumprev) abriram inscrições para um seminário para abordar as novas regras para concessão de aposentadoria aos servidores públicos municipais. O evento acontece no dia 13 de agosto, das 8h às 16h30, no plenário da Câmara. O seminário é gratuito, e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/igrnjb63AyfM8nHA9. A participação poderá ser feita de modo presencial, limitado a 80 vagas, ou on-line, por meio de transmissão de vídeo em tempo real.

