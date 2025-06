Câmara de Sumaré promove Campanha do Agasalho e incentiva doações Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta semana, a arrecadação de doações... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré realiza, nesta semana, a arrecadação de doações para a Campanha do Agasalho 2025. As roupas podem ser doadas entre os dias 9 e 13 de junho, das 8h às 17h, nos três prédios do Legislativo: prédio sede (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro), anexo (Rua Bárbara Blumer, 41, Jd. Alvorada) e Escola do Legislativo (Rua Dom Barreto, 1.468, Centro).

