Câmara de Sumaré sedia audiência pública para debater a não renovação do convênio entre HES e Unicamp

Foto: Câmara Municipal de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré recebe, nesta quarta-feira (4), uma audiência pública para debater a não renovação da concessão do Hospital Estadual (HES) à Unicamp e seus impactos na saúde pública regional. Realizado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Proteção da Criança e do Adolescente, Cultura, Lazer e Turismo, o evento acontece a partir das 19h, no plenário do Legislativo. A população pode participar das discussões de forma presencial ou acompanha-las através do Youtube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

