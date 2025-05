Câmara de Sumaré sedia reunião do Parlamento da RMC nesta sexta (16) Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré sediará a 3ª reunião do Parlamento da... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 10h24 ) twitter

Foto: Câmara de SumaréA Câmara Municipal de Sumaré sediará a 3ª reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) de 2025, nesta sexta-feira (16). O evento reúne representantes do Poder Legislativo de 20 cidades da região, em encontros mensais para debater problemas e soluções de interesse regional. O encontro terá início às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara de Sumaré (@camarasumare). A sessão será conduzida pelo presidente do Parlamento da RMC, vereador Luiz Rossini (Republicanos), que também é chefe do Legislativo de Campinas. O anfitrião do evento, vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara de Sumaré, é o 1º vice-presidente do Parlamento da RMC.

