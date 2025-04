Câmara Municipal de Limeira apresenta proposta de reajuste para Servidores; Greve Suspensa, Categoria em Estado de Greve A nota oficial do Sindsel informa que a greve foi suspensa, mas a categoria se... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nota oficial do Sindsel informa que a greve foi suspensa, mas a categoria se mantém em estado de greve. Nesta quinta-feira (03), a Câmara Municipal de Limeira convocou uma reunião da Mesa de Negociação com o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (Sindsel) para apresentar a proposta de reajuste salarial para os servidores do Legislativo. O acordo garante a reposição da inflação e um ganho real para a categoria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Helicóptero realiza pouso forçado em Pirenópolis, Goiás

Adolescentes são detidos por furto em adega de Limeira

Operação da GCM no Jardim Roseira resulta em prisão por tráfico de drogas