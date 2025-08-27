Câmara vota nesta quarta (27) PEC que limita poder da Justiça de afastar parlamentares Vinicius Loures/Câmara dos DeputadosTexto tem o apoio da ampla maioria do colégio de líderes O...

Vinicius Loures/Câmara dos DeputadosTexto tem o apoio da ampla maioria do colégio de líderes O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para esta quarta-feira (27) a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a proteção a deputados e senadores contra decisões judiciais.

Para mais detalhes sobre essa importante votação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: