Câmara vota projeto que propõe desvincular Secretaria de Habitação da presidência da Cohab Campinas Foto: Câmara de CampinasNa 18º Reunião Ordinária de 2025, nesta segunda-feira (7), a Câmara de... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Câmara de CampinasNa 18º Reunião Ordinária de 2025, nesta segunda-feira (7), a Câmara de Campinas votará, entre outras propostas, o Projeto de Lei Complementar, em primeira discussão, de autoria do Executivo, que propõe a revogação de dispositivos legais que atualmente vinculam o cargo de secretário municipal de Habitação à presidência da Companhia de Habitação Popular de Campinas (Cohab Campinas). A medida, segundo justificativa do Executivo, permitirá que a presidência da Cohab seja ocupada por um dirigente dedicado exclusivamente à gestão da companhia, sem acumular funções na administração direta do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (7) em Cordeirópolis

FAICI 2025 confirma DJ Jiraya Uai na grade de shows

Operação Ferro-Velho interdita três estabelecimentos irregulares em Sorocaba