Caminhão carregado com combustíveis é roubado na região de Limeira; carreta não foi localizada O cavalo mecânico foi recuperado, mas a carreta com a carga de combustíveis ainda não... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 22h56 )

O cavalo mecânico foi recuperado, mas a carreta com a carga de combustíveis ainda não foi localizada Um caminhão carregado com diesel s10 foi alvo de um assalto na noite desta segunda-feira (30), na rodovia que liga Limeira a Cosmópolis, em Limeira no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia pela estrada quando foi surpreendido por dois criminosos armados em um veículo Fiat Argo vermelho, nas proximidades do trevo de acesso à Rodovia Anhanguera.

