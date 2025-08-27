Logo R7.com
Caminhão tomba na Serra de São Pedro; motorista fica ferido

Na manhã desta quarta-feira (27), um caminhão tombou enquanto descia a Serra de São Pedro...

Na manhã desta quarta-feira (27), um caminhão tombou enquanto descia a Serra de São Pedro (SP). O acidente foi registrado por motoristas que trafegavam na via, mostrando o momento em que o veículo perde o controle ao fazer uma curva e acaba tombando na pista.

Para mais detalhes sobre o acidente e a situação do motorista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

