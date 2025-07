Caminho da Capacitação: programa amplia acesso à qualificação e promove recomeço em Holambra e Pedreira Foto: Governo de SPEm municípios do interior paulista, o programa Caminho da Capacitação, coordenado pelo... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Governo de SPEm municípios do interior paulista, o programa Caminho da Capacitação, coordenado pelo Fundo Social de São Paulo, tem contribuído para a qualificação profissional de moradores por meio de cursos gratuitos em diversas áreas. Em Holambra, dois irmãos participaram juntos do curso de auxiliar de cozinha com o objetivo de ampliar as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e, no futuro, empreender na área.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais histórias inspiradoras!

Leia Mais em Portal Veloz:

Shopping Piracicaba recebe o maior parque indoor de realidade mista do Brasil a partir desta sexta-feira (18)

Shopping ParkCity Sumaré anuncia chegada de novas marcas

Câmara de Limeira aprova mudanças na Lei do Pancadão; entenda