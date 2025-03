Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta sexta (28) em SP Começa nesta sexta (28), em São Paulo, a campanha de vacinação contra a gripe. Embora... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começa nesta sexta (28), em São Paulo, a campanha de vacinação contra a gripe. Embora a campanha oficial tenha início marcado para 7 de abril, o Ministério da Saúde recomendou aos estados e municípios que já receberam as doses que a antecipem. A capital paulista recebeu 265 mil e 700 doses contra Influenza. A imunização vai começar pelos grupos prioritários, que são: idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, indígenas, trabalhadores da saúde e da educação, entre outros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Procon Móvel de Sorocaba atenderá em dois locais da cidade na próxima semana

Suspensão do Plano Safra impulsiona o mercado de consórcios

Desinsetização avança para mais quatro bairros de Americana a partir de segunda (31); confira