Campanha do Agasalho 2025 é lançada no Pátio Limeira Shopping Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de Limeira, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de Limeira, por meio do Fundo Social de Solidariedade, lançou oficialmente a Campanha do Agasalho 2025. O evento aconteceu no Pátio Limeira Shopping, administrado pelo grupo AD, e contou com a presença de autoridades municipais, parceiros e representantes da sociedade civil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre como você pode ajudar!

Leia Mais em Portal Veloz:

Feriado municipal altera operação do transporte público em Piracicaba; confira as mudanças

Câmara de Limeira discute 44 requerimentos e aprova três projetos e 14 moções

Câmara de Sumaré vota LDO para 2026 na sessão desta terça (10)