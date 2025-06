Campanha Junho Violeta 2025 mobiliza Campinas no combate à violência contra a pessoa idosa Foto: Prefeitura de CampinasDurante o mês de junho, Campinas intensifica as ações de conscientização e... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasDurante o mês de junho, Campinas intensifica as ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa por meio da campanha Junho Violeta 2025. Com o slogan “Envelhecer é uma conquista. Torná-la digna é dever de todos”, a mobilização é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Política para a Pessoa Idosa, em parceria com as secretarias de Saúde, Esporte e Cultura, além do Conselho Municipal do Idoso. Para homenagear a mobilização, o Paço Municipal está iluminado de violeta durante este mês.

