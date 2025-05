Campanha Maio Amarelo segue com ações educativas nesta quinta (29) e sexta-feira (30) em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA campanha Maio Amarelo — movimento internacional de conscientização para a segurança... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA campanha Maio Amarelo — movimento internacional de conscientização para a segurança no trânsito — continua com atividades em Limeira nesta semana. Nesta quinta-feira (29), a partir das 8h30, alunos da Escola de Educação Infantil Maju participam de atividades educativas na Mini Cidade do Trânsito, localizada no Parque Cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as ações educativas!

