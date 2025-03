Campeonato Municipal de Futsal Feminino chega à 3ª rodada neste domingo (23) em Jaguariúna Foto: Prefeitura de JaguariúnaAs equipes que disputam o Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de JaguariúnaAs equipes que disputam o Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna 2025 voltam à quadra neste domingo (23), para a terceira rodada da competição. As partidas serão realizadas no Ginásio do Azulão, a partir das 9h. Adaga e Coringão abrem a rodada, a partir das 9h. Logo na sequência, entram em quadra Madri e Taurus, às 10h. Após a segunda rodada, o Coringão lidera o campeonato com 6 pontos. O Poderosas, que folgará nesta rodada, vem em segundo lugar, com 4 pontos. O Campeonato Municipal de Futsal Feminino é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

