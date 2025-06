Campinas abre 667 vagas de emprego na véspera do feriado; veja cargos e salários Foto: Prefeitura de Santa BárbaraSe você está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho de... Portal Veloz|Do R7 18/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraSe você está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho de Campinas, a véspera do feriado de Corpus Christi pode ser uma boa chance. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está com 667 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira, 18 de junho, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT). As oportunidades são para início imediato.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as vagas e como se candidatar!

