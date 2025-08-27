Campinas amplia ações para vacinar adolescentes contra o HPV
A iniciativa segue orientação do Ministério da Saúde, que desde abril de 2024 recomenda dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, além da oferta temporária para quem tem entre 15 e 19 anos. A Secretaria de Saúde de Campinas programou novas ações nesta semana para ampliar a vacinação contra o HPV em adolescentes de 15 a 19 anos. A medida, chamada de “resgate”, vai até outubro e pretende alcançar cerca de 30 mil jovens que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente.
