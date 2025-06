Campinas anuncia investimento de R$ 53 milhões com novo bairro planejado no Campo Grande A previsão de entrega é entre dois e três anos A Prefeitura de Campinas anunciou,... Portal Veloz|Do R7 26/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Campinas anunciou, na manhã desta quinta-feira, 26 de junho, um pacote de investimentos em infraestrutura urbana de R$ 53 milhões para a região do Campo Grande. Os recursos são provenientes de contrapartidas vinculadas ao novo empreendimento imobiliário Cidade Sete Sóis Dunlop, da MRV, que será implantado na área do Residencial Novo Mundo, com acesso próximo à Avenida John Boyd Dunlop.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Limeira confirma sétima morte por dengue em 2025 e orienta sobre sinais de agravamento

GCM de Limeira autua veículo com escapamento irregular no Centro da cidade

Saúde de Campinas reforça medidas contra arboviroses em 27 bairros