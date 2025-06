Campinas apresenta minuta de nova lei que moderniza licenciamento de obras autodeclaratório Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas promoveu, na noite desta quarta-feira, 4 de junho,... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h37 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas promoveu, na noite desta quarta-feira, 4 de junho, uma audiência pública para apresentar e debater a minuta da nova Lei Complementar do Licenciamento Autodeclaratório de Execução de Obras. O evento aconteceu no Salão Vermelho do Paço Municipal e foi conduzido pela Secretaria Municipal de Urbanismo. Representantes da sociedade civil, técnicos, entidades e do Ministério Público participaram das discussões.

Para saber mais sobre essa importante mudança no licenciamento de obras em Campinas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

