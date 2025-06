Campinas ativa fiscalização por videomonitoramento em cruzamento no São Bernardo a partir de segunda-feira, dia 9 Placas de sinalização foram colocadas no local para informar os motoristas sobre a fiscalização eletrônica... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h37 ) twitter

Placas de sinalização foram colocadas no local para informar os motoristas sobre a fiscalização eletrônica no local. A partir da próxima segunda-feira, 9 de junho, entra em operação a fiscalização de trânsito por videomonitoramento no cruzamento das avenidas das Amoreiras e Prefeito Faria Lima, na região do bairro São Bernardo, em Campinas.

Saiba mais sobre essa importante medida de segurança no trânsito consultando a matéria completa no Portal Veloz.

