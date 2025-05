Campinas busca empréstimo no PAC Continuado para compra de ônibus elétricos Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas vai aderir ao financiamento de ônibus elétricos pelo... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h27 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas vai aderir ao financiamento de ônibus elétricos pelo PAC Continuado, que possibilita o empréstimo pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tanto pelos municípios como pelas empresas de transporte. A quantidade de ônibus elétricos será definida no final da licitação do transporte público, levando em conta a capacidade de endividamento do município e a possibilidade das empresas conseguirem empréstimos no PAC. O valor de cada ônibus elétrico varia de R$ 3 milhões a R$ 4,5 milhões.

