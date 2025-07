Campinas celebra 251 anos com programação especial, entrega de obras e eventos culturais gratuitos Centro de Convivência, Palácio da Cidade e Prédio do Relógio simbolizam nova fase de revitalização... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h18 ) twitter

Centro de Convivência, Palácio da Cidade e Prédio do Relógio simbolizam nova fase de revitalização do patrimônio e da região central. Campinas completa 251 anos na próxima segunda-feira, 14 de julho, e a comemoração já começou com uma série de eventos culturais, entregas de espaços revitalizados e atividades gratuitas espalhadas por toda a cidade. A programação se estende ao longo de julho e celebra a história, a cultura, o desenvolvimento e a diversidade da metrópole. Entre os principais destaques da data estão a entrega do Centro de Convivência Cultural de Campinas, e o início da revitalização do Palácio da Cidade (antigo Palácio da Justiça).

