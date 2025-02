Campinas celebra Ano Novo Chinês e homenageia empresas da China na cidade Foto: Prefeitura de CampinasSegundo o último levantamento do IBGE, existem 250 famílias chinesas vivendo em... Portal Veloz|Do R7 13/02/2025 - 08h45 (Atualizado em 13/02/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Prefeitura de Campinas Segundo o último levantamento do IBGE, existem 250 famílias chinesas vivendo em Campinas. A Prefeitura de Campinas realizou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, um evento em celebração ao Ano Novo Chinês no saguão do Paço Municipal. Empresários que fazem parte da comunidade chinesa, representantes de instituições de ensino e cultura foram homenageados durante a cerimônia, que contou com a presença do prefeito Dário Saadi, da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi e do secretário de Trabalho e Renda Paulo Andrade, entre outras autoridades.

Para saber mais sobre essa celebração e a importância da comunidade chinesa em Campinas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

