Campinas confirma primeira morte por chikungunya na cidade
Portal Veloz|Do R7
21/05/2025 - 08h36

Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira, 20 de maio, a primeira morte por chikungunya. Trata-se de um homem de 49 anos, residente na área de abrangência do Centro de Saúde (CS) Jardim São Marcos. Ele tinha comorbidades e apresentou início de sintomas em 25 de março. Foi internado em hospital da rede pública em 28 de março e morreu em 3 de abril. A Administração lamenta o óbito e se solidariza com a família.Neste ano, Campinas registrou três casos autóctones da doença (todos na mesma região, incluindo a morte), um caso importado de outro estado e outro que não foi possível confirmar se a transmissão ocorreu dentro ou fora do Município.

