Campinas: Detran-SP autua 38 motorista durante operação contra mistura de álcool e direção Foto: Detran-SPealizada no último sábado (5/4), a operação contra alcoolemia registrou 35 recusas de motorista... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h06 )

Foto: Detran-SPealizada no último sábado (5/4), a operação contra alcoolemia registrou 35 recusas de motorista ao teste do bafômetro e três por crime de trânsito – aplicada quando o condutor dirige embriagado. A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 1.000 veículos na Avenida Carlos Lacerda.

