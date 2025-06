Campinas discute novo modelo de licenciamento de obras em audiência pública nesta quarta (4) Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas fará, na próxima quarta-feira, 4 de junho, uma... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas fará, na próxima quarta-feira, 4 de junho, uma audiência pública para apresentar e debater a minuta da Lei Complementar do Licenciamento Autodeclaratório de Execução de Obras. O evento será das 18h às 21h no Salão Vermelho do Paço Municipal e será aberto ao público.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como o novo modelo de licenciamento pode impactar a construção civil em Campinas!

