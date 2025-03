Campinas é a cidade de SP com melhor índice de limpeza urbana, revela levantamento Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está em 1º lugar no Estado de São Paulo em limpeza... Portal Veloz|Do R7 19/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está em 1º lugar no Estado de São Paulo em limpeza urbana. É também a única do Estado entre as dez melhores do Brasil em municípios com população acima de 250 mil habitantes. A classificação consta do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (Islu) 2024, publicado pela Associação Brasileira de Resíduos de Meio Ambiente (Abrema), uma ferramenta que avalia a eficácia das cidades na gestão de resíduos sólidos e incentiva a sustentabilidade e a melhoria contínua da limpeza urbana, conforme as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada pela Lei Federal 12.305/10

