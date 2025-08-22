Campinas entrega Hospital da Mulher e lança pedra fundamental do novo CS Boa Esperança
defaultA unidade, localizada na Avenida das Amoreiras, terá capacidade para 250 atendimentos diários entre consultas...
A Prefeitura de Campinas entregou nesta sexta-feira (22) o Hospital da Mulher (Craim – Centro de Referência de Assistência Integral à Mulher) e lançou a pedra fundamental da nova sede do Centro de Saúde Boa Esperança. Os dois investimentos marcam avanços importantes na estrutura de saúde do município.
Consulte a matéria completa
