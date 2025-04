Campinas está em 4º lugar em arborização entre cidades com mais de 1 milhão de habitantes Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está em quarto lugar, entre cidades com mais de 1 milhão... Portal Veloz|Do R7 24/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está em quarto lugar, entre cidades com mais de 1 milhão de habitantes, em uma lista feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que considera o índice de arborização no entorno de domicílios. Em Campinas, 84,38% das casas têm árvores em seu entorno. O levantamento foi feito com base em dados do Censo de 2022 e seus resultados foram divulgados no último dia 17 de abril.

Saiba mais sobre a arborização em Campinas e seus projetos inovadores no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Motorista de aplicativo morre eletrocutado próximo ao Aeroporto de Viracopos em Campinas

Motociclista é preso por embriaguez, receptação e adulteração de veículo furtado em Santa Bárbara

Falta de drenagem urbana agrava desastres e exige investimentos urgentes no Brasil