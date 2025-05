Campinas está entre as 10 cidades mais felizes do Brasil; Tecnologia e Inovação promovem o município Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está entre as 10 cidades mais felizes do Brasil com base... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas está entre as 10 cidades mais felizes do Brasil com base em critérios estabelecidos pela ONU. A cidade tem nota 8,52 e ocupa a sétima colocação no ranking elaborado pela revista Bula. Para a publicação, o setor de tecnologia e inovação foram fundamentais para o município atingir uma das melhores posições do país.

Saiba mais sobre como Campinas se destaca em felicidade e inovação consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

