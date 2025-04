Campinas inicia Operação Inverno 2025 com foco em proteção à população em situação de rua Foto: Prefeitura de CampinasA partir desta quinta-feira, 1º de maio, a Prefeitura de Campinas inicia... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA partir desta quinta-feira, 1º de maio, a Prefeitura de Campinas inicia oficialmente a Operação Inverno 2025, ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com o objetivo de ampliar a proteção à população em situação de rua durante os meses mais frios do ano. O serviço funcionará até 30 de setembro.Realizada por meio da equipe do SOS Rua, a Operação Inverno oferece acolhimento em albergue, distribuição de cobertores e atendimento social. Durante o período da operação, o serviço estará ativo todos os dias: de segunda a sexta-feira, das 8h à meia-noite; aos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite.

