Campinas inicia programação do Maio Laranja com ações de combate à violência sexual infantil Ao longo da semana, o tema será discutido em oficinas e ações comunitárias, como rodas... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Ao longo da semana, o tema será discutido em oficinas e ações comunitárias, como rodas de conversa na Casa Santana e oficinas de grafite em praças públicas. Campinas iniciou nesta segunda-feira, 12 de maio, as mobilizações do Maio Laranja — mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O ponto alto da campanha será o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no domingo, 18 de maio.

Saiba mais sobre as ações e como você pode contribuir para essa causa no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no bairro João Ometto, em Limeira

Operação conjunta prende sete suspeitos de integrar o crime organizado em Campinas e região

Homem é condenado a quase 20 anos de prisão pela morte da menina Lara Maria, de 12 anos