Campinas Innovation Week terá treinamentos para empreendedores sobre Whatsapp Business e Canva O Innovation Week acontece de 9 a 13 de junho, no Prédio do relógio, que... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h17 ) twitter

O Innovation Week acontece de 9 a 13 de junho, no Prédio do relógio, que fica no Pátio Ferroviário de Campinas. Quem for ao Campinas Innovation Week vai poder ver de perto as principais novidades nos setores de tecnologia e inovação e ainda receber treinamentos com representantes de grandes empresas que dominam seus nichos na internet.

