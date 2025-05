Campinas intensifica Operação Inverno e se prepara para o Dia D da Campanha do Agasalho Entre os dias 5 e 11 de maio, a equipe do SOS Rua realizou 659... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 22h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h04 ) twitter

Entre os dias 5 e 11 de maio, a equipe do SOS Rua realizou 659 abordagens a pessoas em situação de rua. Campinas segue mobilizada para enfrentar os desafios do frio intenso com a segunda semana da Operação Inverno e a aproximação do “Dia D” da Campanha do Agasalho. Um balanço da secretaria municipal de Assistência Social aponta que entre os dias 5 e 11 de maio, a equipe do SOS Rua realizou 659 abordagens a pessoas em situação de rua, sendo 543 homens, 94 mulheres, 15 idosos e sete pessoas LGBTQIA+. Foram distribuídos 928 cobertores, e 98 pessoas aceitaram acolhimento no abrigo Samim.

