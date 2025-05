Campinas já pode desfrutar do mais sofisticado empreendimento gastronômico e de entretenimento da região Na próxima sexta-feira (9), a partir das 17h, o público que preza por um local... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h26 ) twitter

Na próxima sexta-feira (9), a partir das 17h, o público que preza por um local diferenciado com glamour e sofisticação, além de um excelente atendimento e com ótimas opções de gastronomia e entretenimento já tem o local ideal para desfrutar de momentos inesquecíveis e curtir uma experiência única. Localizada no coração de Campinas, Cambuí, a Moon abre as portas para o público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra tudo sobre essa nova experiência!

