Campinas oficializa criação do Parque Figueira e denomina ruas no novo bairro Casa Figueira Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito de Campinas, Dário Saadi, assinou na noite desta terça-feira (6)... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 10h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasO prefeito de Campinas, Dário Saadi, assinou na noite desta terça-feira (6) dois decretos que oficializam a criação do Parque Figueira, com a designação de áreas públicas como espaços de lazer e preservação ambiental, e também a denominação oficial de ruas no bairro planejado Casa Figueira, localizado na região ao lado do Shopping Iguatemi.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre o desenvolvimento urbano em Campinas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Festa do Trabalhador de Holambra reúne 11 mil pessoas na Rua Coberta

Em situação complicada na Libertadores, Fla enfrenta Central Córdoba

Câmara aprova projeto que amplia número de deputados federais