Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Campinas poderá usar tecnologia OCR em radares de trânsito; votação ocorre hoje na Câmara

Foto: Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas vai analisar, nesta segunda-feira (11), uma proposta...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas vai analisar, nesta segunda-feira (11), uma proposta que pode mudar o funcionamento dos radares de trânsito da cidade. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário realiza, às 15h30, a 6ª Reunião Ordinária do ano, e um dos destaques da pauta é a votação do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar que propõe a priorização do uso da tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) nos equipamentos de controle de velocidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a votação!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.