Campinas poderá usar tecnologia OCR em radares de trânsito; votação ocorre hoje na Câmara

Portal Veloz

Foto: Câmara de CampinasA Câmara Municipal de Campinas vai analisar, nesta segunda-feira (11), uma proposta que pode mudar o funcionamento dos radares de trânsito da cidade. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário realiza, às 15h30, a 6ª Reunião Ordinária do ano, e um dos destaques da pauta é a votação do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar que propõe a priorização do uso da tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) nos equipamentos de controle de velocidade.

