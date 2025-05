Campinas prepara novo centro para ampliar cuidados a animais; veja A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas)... Portal Veloz|Do R7 23/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 08h36 ) twitter

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas) está desenvolvendo o projeto executivo do CIA (Centro de Integração Animal), estrutura que vai tratar dos cuidados de animais domésticos e silvestres, com destaque para a instalação do primeiro CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres) da Região Metropolitana de Campinas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este importante projeto para os animais de Campinas!

