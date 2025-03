Campinas promove o Abril Azul com ações de conscientização, empatia e respeito às pessoas com autismo A campanha Abril Azul 2025 será realizada ao longo do mês de abril pela Prefeitura... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 08h46 ) twitter

A campanha Abril Azul 2025 será realizada ao longo do mês de abril pela Prefeitura de Campinas com o mote: “Autismo: informação gera empatia, empatia gera respeito”. A programação inclui eventos culturais, rodas de conversa, serviços públicos e atividades esportivas voltadas à inclusão, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio e divulgar os direitos e serviços disponíveis à população com autismo e suas famílias.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e confira a programação completa no Portal Veloz.

