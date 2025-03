Campinas publica minuta de edital para consulta pública e inicia licitação do transporte coletivo Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas disponibiliza, para a Consulta Pública, o edital para... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Prefeitura de Campinas disponibiliza, para a Consulta Pública, o edital para a licitação da concessão do transporte público coletivo convencional. A minuta será publicada no site da Secretaria de Transporte de Campinas (Setransp), na próxima quarta-feira, dia 02 de abril. O endereço eletrônico é https://campinas.sp.gov.br/secretaria/transportes/pagina/consulta-publica-da-licitacao-do-transporte-2025-. A minuta também poderá ser acessada no site da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em www.emdec.com.br/novotransporte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades sobre a licitação do transporte coletivo em Campinas!

