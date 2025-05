Campinas realiza 9º Feirão de Emprego e Oportunidades deste ano nesta sexta (16) Foto: Prefeitura de CampinasO Feirão de Emprego e Oportunidades chega à 9ª edição de 2025,... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 14/05/2025 - 09h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Feirão de Emprego e Oportunidades chega à 9ª edição de 2025, que será realizada nesta sexta-feira, 16, no Campinas Shopping, das 9h às 16h. Estarão disponíveis mais de mil vagas e, dessas, 449 são de empresas que terão representantes no local.

