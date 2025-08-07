Campinas recebe a Mostra Japão com cultura, gastronomia e atrações na Arautos da Paz Durante os três dias da Mostra Japão em Campinas, os visitantes poderão aproveitar uma programação... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h38 ) twitter

Portal Veloz

Durante os três dias da Mostra Japão em Campinas, os visitantes poderão aproveitar uma programação diversificada, que vai desde apresentações culturais tradicionais até experiências modernas do universo geek.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que este evento incrível tem a oferecer!

