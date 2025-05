Campinas recebe ação da Academia Brasileira de Neurologia no Dia Nacional de Combate à Cefaleia Campinas é uma das cidades que receberão o evento do Maio Bordô promovido pela Academia... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h01 ) twitter

Campinas é uma das cidades que receberão o evento do Maio Bordô promovido pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN), no dia 19 de maio, instituído como o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. A ação será realizada na Avenida John Boyd Dunlop, s/n, Jardim Ipaussurama, Campinas/SP, no Ambulatório de especialidades médicas, PUC, das 9h às 18h.

Saiba mais sobre a importância da conscientização e do tratamento adequado da cefaleia

