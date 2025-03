Campinas recebe nova remessa de vacinas contra covid-19 e reinicia aplicação nesta sexta (14) Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Saúde de Campinas reinicia nesta sexta-feira, 14 de março,... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Saúde de Campinas reinicia nesta sexta-feira, 14 de março, a vacinação contra covid-19 para pessoas com mais de 4 anos que fazem parte do público-alvo. As doses para este grupo chegaram ao fim na tarde de segunda-feira, 10, mas ainda há vacinas para as crianças de 6 meses a 4 anos em parte dos centros de saúde (CSs).

