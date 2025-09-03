Campinas recebe o Festival do Morango e Pistache com shows de rock, gastronomia e encontro de carros O evento promete agradar ao público com uma ampla variedade gastronômica O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José... Portal Veloz|Do R7 03/09/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PITON

O evento promete agradar ao público com uma ampla variedade gastronômica, sobremesas exclusivas e atrações culturais.

Não perca a chance de saber mais sobre este incrível festival! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz:

Incêndio de grandes proporções assusta motoristas na Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira

Ciclista fica em estado gravíssimo após acidente no Bartolomeu Grota, em Limeira

Produção industrial chega ao quarto mês sem crescimento, mas acumula alta de 1,1% no ano