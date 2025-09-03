Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Campinas recebe o Festival do Morango e Pistache com shows de rock, gastronomia e encontro de carros

O evento promete agradar ao público com uma ampla variedade gastronômica O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

PITON

O evento promete agradar ao público com uma ampla variedade gastronômica, sobremesas exclusivas e atrações culturais.

Não perca a chance de saber mais sobre este incrível festival! Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.