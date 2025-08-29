Campinas reduz em 18% suas emissões de gases de efeito estufa em dois anos
O resultado foi puxado pela diminuição do uso de combustíveis fósseis, como diesel e querosene,...
Saiba mais sobre essa importante redução e as iniciativas da cidade no Portal Veloz: consulte a matéria completa.
