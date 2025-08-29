Campinas reduz em 18% suas emissões de gases de efeito estufa em dois anos O resultado foi puxado pela diminuição do uso de combustíveis fósseis, como diesel e querosene,... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h38 ) twitter

O resultado foi puxado pela diminuição do uso de combustíveis fósseis, como diesel e querosene, e pelo aumento do consumo de etanol, combustível renovável.

Saiba mais sobre essa importante redução e as iniciativas da cidade no Portal Veloz: consulte a matéria completa.

