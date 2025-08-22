Campinas registra dois óbitos por febre maculosa e cinco provocados pela dengue
Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais dois óbitos por febre...
Foto: Prefeitura de CampinasA Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais dois óbitos por febre maculosa e cinco provocados pela dengue em 2025. A Pasta lamentou e se solidarizou com as famílias.Com os novos registros, o município totaliza desde janeiro quatro casos de febre maculosa, todos eles com evolução para morte. Três são de residentes em Campinas e dois tiveram o local provável de infecção em outros municípios do estado de São Paulo.Já o total de óbitos por dengue neste ano chega a 26. O número de casos está em 42.704.
