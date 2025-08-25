Campinas registra média de 30 denúncias diárias de estacionamento irregular, aponta Emdec Foto: Prefeitura de CampinasCampinas registrou 1,7 mil remoções por estacionamento irregular entre janeiro e julho;... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h19 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas registrou 1,7 mil remoções por estacionamento irregular entre janeiro e julho; Av. Embarque lidera com 116 casos Você sabia que o estacionamento irregular é uma das ocorrências mais reportadas pela população à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec)? De acordo com levantamento da empresa, foram registradas 6.248 ações de fiscalização entre janeiro e julho de 2025, o que representa, em média, 30 solicitações atendidas por dia pela Central de Monitoramento de Operações e pelos agentes de mobilidade urbana.

