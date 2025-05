Campinas sedia evento internacional gratuito com shows e atrações na Praça Arautos da Paz Foto: Prefeitura de CampinasCampinas será palco do Dream On, sexta-feira e sábado, 16 e 17... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h44 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasCampinas será palco do Dream On, sexta-feira e sábado, 16 e 17 de maio, evento internacional gratuito que reúne música, encontros comunitários e atrações culturais, na Praça Arautos da Paz, no Taquaral. As atividades começam na sexta-feira, a partir das 18h30, e continuam no sábado, a partir das 17h. O evento é organizado pela Dream On Brasil e conta com apoio da Prefeitura de Campinas.

