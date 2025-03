Campinas terá primeiro Centro de Inteligência Metropolitana para Segurança Pública do Brasil Campinas terá o primeiro Centro de Inteligência Metropolitana (CIM) voltado para segurança pública do Brasil.... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campinas terá o primeiro Centro de Inteligência Metropolitana (CIM) voltado para segurança pública do Brasil. Este é um dos destaques da 244ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC realizada em Campinas nesta quinta-feira, 20 de março, na Sala Azul do Paço. A reunião marcou a primeira participação do prefeito Dário Saadi como presidente do órgão que congrega os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas e delibera sobre matérias de impacto regional.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a segurança na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Holambra recebe prova de Triathlon no domingo (23)

Sine Municipal de Sorocaba oferece 200 vagas de emprego na sexta-feira (21)

Portaria autoriza retomada de obra na Estação de Cordeirópolis